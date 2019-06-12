Нойер установил рекорд по количеству сухих матчей за сборную Германии по футболу

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Матч четвёртого тура квалификационного раунда чемпионата Европы по футболу 2020 года с командой Эстонии стал для голкипера Мануэля Нойера 37-м в составе сборной Германии, в котором ему удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.
Нойер установил рекорд по количеству сухих матчей за сборную Германии по футболу
  • Reuters

Как сообщает официальная страница статистического сервиса Opta Sports в социальной сети Twitter, этот показатель является новым рекордом немецкой сборной. Предыдущее достижение, составлявшее 36 сухих матчей, было установлено Зеппом Майером, завершившим международную карьеру в 1979 году.

33-летний Нойер дебютировал в составе национальной сборной Германии по футболу в 2009 году и отыграл за неё в общей сложности 88 официальных матчей. В 2014-м Манэуль помог команде выиграть чемпионат мира, который проходил в Бразилии.

Ранее сообщалось, что сборная Германии по футболу разгромила Эстонию в отборе Евро-2020.

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