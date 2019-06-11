Германия разгромила сборную Эстонии в квалификации ЧЕ-2020

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Сборная Германии добыла крупную домашнюю победу над эстонскими футболистами в поединке отборочного турнира чемпионата Европы — 2020.

Встреча, проходившая в Майнце, закончилась со счётом 8:0 в пользу сборной Германии.

Дублями отметились Марко Ройс и Серж Гнабри. Также голы на свой счёт записали Леон Грецка, Илкай Гюндоган, Тимо Вернер и Лерой Сане.

Сборная Германии делит первое место в группе С с командой Северной Ирландии, опережая конкурента за счёт лучшей разницы голов. Эстония находится на последнем месте в группе, проиграв все четыре стартовых матча отборочного турнира.

Ранее сообщалось, что сборная России обыграла команду Кипра в матче отбора Евро-2020.

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