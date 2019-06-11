Германия разгромила сборную Эстонии в квалификации ЧЕ-2020
Встреча, проходившая в Майнце, закончилась со счётом 8:0 в пользу сборной Германии.
Дублями отметились Марко Ройс и Серж Гнабри. Также голы на свой счёт записали Леон Грецка, Илкай Гюндоган, Тимо Вернер и Лерой Сане.
Сборная Германии делит первое место в группе С с командой Северной Ирландии, опережая конкурента за счёт лучшей разницы голов. Эстония находится на последнем месте в группе, проиграв все четыре стартовых матча отборочного турнира.
Ранее сообщалось, что сборная России обыграла команду Кипра в матче отбора Евро-2020.