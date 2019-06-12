Эксперт призвал не оценивать сборную России по футболу по матчам с Сан-Марино и Кипром
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«Надо было забить первый гол, потом команда просто доигрывала матч. Я думаю, что там не было такого рвения забить второй мяч. Было желание и понимание, как довести игру до победы даже при минимальном счёте. Важны были три очка, это последняя игра в сезоне, было тяжело психологически находиться на сборах», — цитирует эксперта ТАСС.
Также Шалимов выразил мнение, что российскую сборную сложно оценивать по поединкам квалификации Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром.
«Главное, что заработали шесть очков. Полный стадион в плане настроя помог нашим ребятам», — добавил он.
Ранее сообщалось, что сборная России по футболу минимально обыграла команду Кипра в квалификации Евро-2020.