Эксперт призвал не оценивать сборную России по футболу по матчам с Сан-Марино и Кипром

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Бывший главный тренер клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» Игорь Шалимов прокомментировал игру сборной России по футболу в матче четвёртого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Кипра, который завершился победой подопечных Станислава Черчесова со счётом 1:0.
Эксперт призвал не оценивать сборную России по футболу по матчам с Сан-Марино и Кипром
  • Reuters

«Надо было забить первый гол, потом команда просто доигрывала матч. Я думаю, что там не было такого рвения забить второй мяч. Было желание и понимание, как довести игру до победы даже при минимальном счёте. Важны были три очка, это последняя игра в сезоне, было тяжело психологически находиться на сборах», — цитирует эксперта ТАСС.

Также Шалимов выразил мнение, что российскую сборную сложно оценивать по поединкам квалификации Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром.

«Главное, что заработали шесть очков. Полный стадион в плане настроя помог нашим ребятам», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу минимально обыграла команду Кипра в квалификации Евро-2020.

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