Черчесов поблагодарил игроков сборной России по футболу за профессионализм

Короткая ссылка
После победы над Кипром в матче четвёртого тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года со счётом 1:0 главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил профессионализм своих подопечных.
Черчесов поблагодарил игроков сборной России по футболу за профессионализм
  • Reuters

«Сезон был длинный, поблагодарил игроков за профессионализм, который они проявили: с первого дня сбора не было ни одного слова, что кто-то устал или не устал. Две игры, надо было брать шесть очков, и мы их взяли», — цитирует специалиста ТАСС.

По словам Черчесова, в матчах со сборными Сан-Марино и Кипра он задействовал меньшее количество футболистов, нежели в предыдущее международное окно, поскольку не все игроки сборной России прибыли в расположение команды в оптимальной форме.

«Мы не хотели выпускать игроков, которые попали в сборную, естественно, по заслугам, но уже забыли, когда играли матчи с определённым накалом», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу минимально обыграла команду Кипра в квалификации Евро-2020.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить