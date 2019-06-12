Черчесов поблагодарил игроков сборной России по футболу за профессионализм

После победы над Кипром в матче четвёртого тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года со счётом 1:0 главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил профессионализм своих подопечных.

«Сезон был длинный, поблагодарил игроков за профессионализм, который они проявили: с первого дня сбора не было ни одного слова, что кто-то устал или не устал. Две игры, надо было брать шесть очков, и мы их взяли», — цитирует специалиста ТАСС.

По словам Черчесова, в матчах со сборными Сан-Марино и Кипра он задействовал меньшее количество футболистов, нежели в предыдущее международное окно, поскольку не все игроки сборной России прибыли в расположение команды в оптимальной форме.

«Мы не хотели выпускать игроков, которые попали в сборную, естественно, по заслугам, но уже забыли, когда играли матчи с определённым накалом», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу минимально обыграла команду Кипра в квалификации Евро-2020.