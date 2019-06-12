Кудряшов считает, что сборной России по футболу не хватило сил на матч с Кипром

Защитник сборной России по футболу Фёдор Кудряшов прокомментировал игру команды в матче четвёртого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Кипром, который завершился победой подопечных Станислава Черчесова со счётом 1:0.

«Сил не хватило, но, наверное, есть объективные причины. Сезон подошёл к концу, это была заключительная игра, надо было обязательно выиграть, тем более был полный стадион», — цитирует футболиста ТАСС со ссылкой на эфир телеканала «Матч Премьер».

По словам Кудряшова, ему было очень приятно, что матчи сборной России в Саранске и Нижнем Новгороде вызвали большой ажиотаж среди болельщиков.

«Приятно, что собирался полный стадион, нас горячо поддерживали. Спасибо Саранску и Нижнему Новгороду», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу минимально обыграла команду Кипра в квалификации Евро-2020.