Ионов поделился впечатлениями от победы сборной России по футболу над Кипром в квалификации Евро-2020

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Полузащитник сборной России по футболу Алексей Ионов прокомментировал победу подопечных Станислава Черчесова над командой Кипра в матче четвёртого тура квалификационного турнира чемпионата Европы 2020 года, который завершился со счётом 1:0.
Ионов поделился впечатлениями от победы сборной России по футболу над Кипром в квалификации Евро-2020
  • Reuters

«Моменты были, игра удачно складывалась для нас, но не могли забить, поэтому было вот так тяжело», — цитирует футболиста ТАСС со ссылкой на эфир телеканала «Матч Премьер».

По словам Ионова, ставшего автором единственного в поединке мяча, он выходил на поле с мыслью о том, что сборной России обязательно необходимо набирать три очка в поединке с киприотами.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу минимально обыграла команду Кипра в квалификации Евро-2020.

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