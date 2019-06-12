Дзюба: последние 30 минут матча с Кипром дались очень тяжело

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Капитан сборной России по футболу Артём Дзюба считает, что его команда должна была решать исход поединка отборочного турнира Евро-2020 с Кипром (1:0) задолго до финального свистка, однако подвела реализация моментов.

«С Сан-Марино залетело всё, а здесь вернулось немножко. Обидно, что не реализовали много моментов. К 65-й минуте, правда, остановились. Радуюсь, что и киприоты встали вместе с нами. Последние 30 минут матча дались очень тяжело. У меня уже в глазах начало темнеть, всё болит. Главное, что заработали три очка, идём дальше», — сказал Дзюба после матча.

Также капитан сборной России поблагодарил за поддержку болельщиков, которые пришли на стадион в Нижнем Новгороде.

Ранее губернатор оценил уровень организации матча сборной России по футболу в Нижнем Новгороде.

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