Дзюба: последние 30 минут матча с Кипром дались очень тяжело
«С Сан-Марино залетело всё, а здесь вернулось немножко. Обидно, что не реализовали много моментов. К 65-й минуте, правда, остановились. Радуюсь, что и киприоты встали вместе с нами. Последние 30 минут матча дались очень тяжело. У меня уже в глазах начало темнеть, всё болит. Главное, что заработали три очка, идём дальше», — сказал Дзюба после матча.
Также капитан сборной России поблагодарил за поддержку болельщиков, которые пришли на стадион в Нижнем Новгороде.
Ранее губернатор оценил уровень организации матча сборной России по футболу в Нижнем Новгороде.