Губернатор оценил уровень организации матча сборной России по футболу в Нижнем Новгороде

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оценил уровень организации матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными России и Кипра, который состоялся в Нижнем Новгороде и завершился победой подопечных Станислава Черчесова со счётом 1:0.
Губернатор оценил уровень организации матча сборной России по футболу в Нижнем Новгороде
  • Reuters

«Мы гордимся тем, что эта важная победа была одержана именно в Нижнем Новгороде, там, где сливаются Ока и Волга. Все видели, какая прекрасная атмосфера была на стадионе», — цитирует губернатора ТАСС.

По словам Никитина, во время матча Россия — Кипр на стадионе «Нижний Новгород» присутствовало более 42 тысяч зрителей, а ещё 10 тысяч человек поддерживали отечественных футболистов в фан-зоне на Нижневолжской набережной.

«Всё прошло в штатном режиме и на высоком уровне», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу минимально обыграла команду Кипра в квалификации Евро-2020.

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