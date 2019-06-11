Теннисист Тим предложил С. Уильямс сыграть в паре в миксте

Короткая ссылка
Австрийский теннисист Доминик Тим, который оказался в эпицентре скандала с Сереной Уильямс, предложил американке сыграть в миксте на одном из турниров Большого шлема.
Теннисист Тим предложил С. Уильямс сыграть в паре в миксте
  • РИА Новости

«Возникло много шума, я до сих пор не пойму, почему так получилось. Серена — великая чемпионка, у неё огромные достижения. Чтобы закрыть вопрос, я хотел бы сыграть с ней в миксте на «Уимблдоне» или US Open», — приводит слова Тима ORF Sport.

Конфликт между теннисистами возник во время Открытого чемпионата Франции. Доминик Тим проводил свою пресс-конференцию в главном конференц-зале. Во время диалога с журналистами организаторы турнира попросили австрийца перейти в малый зал, так как помещение необходимо было освободить для Серены Уильямс. Тим отказался это сделать и покинул пресс-конференцию.

Ранее сообщалось, как Серена Уильямс оказалась в центре скандала.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить