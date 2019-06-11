Теннисист Тим предложил С. Уильямс сыграть в паре в миксте

Австрийский теннисист Доминик Тим, который оказался в эпицентре скандала с Сереной Уильямс, предложил американке сыграть в миксте на одном из турниров Большого шлема.

«Возникло много шума, я до сих пор не пойму, почему так получилось. Серена — великая чемпионка, у неё огромные достижения. Чтобы закрыть вопрос, я хотел бы сыграть с ней в миксте на «Уимблдоне» или US Open», — приводит слова Тима ORF Sport.

Конфликт между теннисистами возник во время Открытого чемпионата Франции. Доминик Тим проводил свою пресс-конференцию в главном конференц-зале. Во время диалога с журналистами организаторы турнира попросили австрийца перейти в малый зал, так как помещение необходимо было освободить для Серены Уильямс. Тим отказался это сделать и покинул пресс-конференцию.

Ранее сообщалось, как Серена Уильямс оказалась в центре скандала.