СМИ: «Спартак» заинтересован в приобретении сына Хаджи

Московский «Спартак» может приобрести сына легендарного румынского футболиста Георге Хаджи — 20-летнего Яниса Хаджи.

Как сообщает Digi Sport.ro, московский «Спартак» проявляет интерес к полузащитнику румынского «Виторула» Янису Хаджи. Помимо красно-белых, в услугах футболиста заинтересованы лондонский «Арсенал», испанские «Жирона» и «Севилья», амстердамский «Аякс» и стамбульский «Галатасарай».

В прошлом сезоне футболист сыграл 39 матчей за «Виторул», в которых забил 14 мячей и отдал восемь голевых передач. Владельцем и главным тренером клуба является отец игрока Георге Хаджи, экс-полузащитник «Реала» и «Барселоны».

Ранее сообщалось, что «Порту» готовит предложение по трансферу футболиста «Спартака» Зе Луиша.