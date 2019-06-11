Гендиректор «Зенита» Медведев рассказал о своей мечте

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Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что хотел бы увидеть свою команду в финале Лиги чемпионов сезона-2020/21.
Гендиректор «Зенита» Медведев рассказал о своей мечте
  • РИА Новости

«Очень надеемся, что Санкт-Петербургу будет предоставлено право на проведение финального матча Лиги чемпионов в сезоне-2020/21. Мечтаю, чтобы в 2021 году мы не только приняли Лигу чемпионов, но и одним из участников финала Лиги чемпионов стал «Зенит», — приводит слова Медведева РИА Новости.

Санкт-Петербург является одним из претендентов на проведение финального матча Лиги чемпионов-2020/21. Соперником Северной столицы за право принять матч является немецкий Мюнхен.

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