Кобелев назвал условие, при котором Дзюбе стоит перейти в клуб АПЛ

Короткая ссылка
Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о возможном переходе нападающего петербургского «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы в один из клубов Английской премьер-лиги (АПЛ).
Кобелев назвал условие, при котором Дзюбе стоит перейти в клуб АПЛ
  • Reuters

«Он должен сам сильно этого захотеть и не бояться потерять в зарплате. Тогда «Зенит», возможно, пойдёт навстречу. Получится ли у него в Англии? Почему нет? Но игрок должен ехать к тому тренеру, который изначально видит его в составе», — приводит слова Кобелева «Советский спорт».

Он подчеркнул, что в трансфере Дзюбы в первую очередь должен быть заинтересован именно тренер, а не директор, менеджер или агент.

«А то приедет Артём в команду, а она играет в двух быстрых нападающих. И что ему делать? Хотя тренер может по-разному использовать одного и того же исполнителя. Был Дзюба в «Зените» чистым наконечником, а пришёл зимой Сердар Азмун, и Артём превратился в отличного подносчика снарядов», — добавил специалист.

В нынешнем сезоне Дзюба стал чемпионом России в составе «Зенита». Во всех турнирах он провёл за сине-бело-голубых 37 игр, забил 13 мячей и сделал 17 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов рассказал о своём отношении к возможному переходу Дзюбы в АПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить