Карри заявил, что Дюрант пожертвовал собой ради «Голден Стэйт Уорриорз»

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри прокомментировал травму своего партнёра по команде Кевина Дюранта в пятом матче серии финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Торонто Рэпторс».

«Во второй половине встречи мы действовали не совсем удачно, но смогли довести игру до победы. Сделай или умри. Сейчас все наши молитвы о Дюранте — он дал нам всё, что мог, пожертвовал собой ради всех. Надеемся, выздоровление пройдёт быстро», — приводит слова Карри пресс-служба НБА.

Дюрант, не до конца восстановившийся после травмы икроножной мышцы, получил повреждение ахиллова сухожилия во второй четверти пятого матча финала НБА с «Торонто Рэпторс».

Ранее сообщалось, что Дюрант получил разрыв ахиллова сухожилия.