Карри заявил, что Дюрант пожертвовал собой ради «Голден Стэйт Уорриорз»

Короткая ссылка
Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри прокомментировал травму своего партнёра по команде Кевина Дюранта в пятом матче серии финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Торонто Рэпторс».
Карри заявил, что Дюрант пожертвовал собой ради «Голден Стэйт Уорриорз»
  • Reuters

«Во второй половине встречи мы действовали не совсем удачно, но смогли довести игру до победы. Сделай или умри. Сейчас все наши молитвы о Дюранте — он дал нам всё, что мог, пожертвовал собой ради всех. Надеемся, выздоровление пройдёт быстро», — приводит слова Карри пресс-служба НБА.

Дюрант, не до конца восстановившийся после травмы икроножной мышцы, получил повреждение ахиллова сухожилия во второй четверти пятого матча финала НБА с «Торонто Рэпторс».

Ранее сообщалось, что Дюрант получил разрыв ахиллова сухожилия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить