Карри заявил, что Дюрант пожертвовал собой ради «Голден Стэйт Уорриорз»
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«Во второй половине встречи мы действовали не совсем удачно, но смогли довести игру до победы. Сделай или умри. Сейчас все наши молитвы о Дюранте — он дал нам всё, что мог, пожертвовал собой ради всех. Надеемся, выздоровление пройдёт быстро», — приводит слова Карри пресс-служба НБА.
Дюрант, не до конца восстановившийся после травмы икроножной мышцы, получил повреждение ахиллова сухожилия во второй четверти пятого матча финала НБА с «Торонто Рэпторс».
Ранее сообщалось, что Дюрант получил разрыв ахиллова сухожилия.