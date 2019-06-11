Цветков высказался об отказе Гараничева подписывать контракт с СБР

Российский биатлонист Максим Цветков прокомментировал ситуацию вокруг отказа Евгения Гараничева подписать контракт с Союзом биатлонистов России (СБР).

«Контракты всегда были, но их никто не подписывал. Насколько я знаю, в последний год точно было так. И СБР по этому поводу ничего не говорил, мол, ну ладно. А в этом году получилось вот так. Но я в подробности не вдавался и с ребятами по этому поводу не общался», — приводит слова Цветкова «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне 31-летний Гараничев, занявший по итогам Кубка мира 15-е место, стал «героем» нескольких курьёзных ситуаций — опоздал на старт пасьюта на этапе КМ в США и перепутал количество штрафных кругов в гонке преследования на чемпионате мира.

По словам исполнительного директора СБР Сергея Голикова, все члены национальной команды подписали контракты с организацией, а Гараничев отказался это делать.

Ранее сообщалось, что сборная России по биатлону проведёт второй сбор в Чайковском и Ижевске.