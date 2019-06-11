РУСАДА провело более 5000 допинг-тестирований российских спортсменов

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Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая сообщила, сколько допинг-тестов провела организация за первые месяцы 2019 года.
РУСАДА провело более 5000 допинг-тестирований российских спортсменов
  • РИА Новости

По словам Пахноцкой, которые передаёт ТАСС, за период с января по май включительно агентство провело 4906 тестирований, взяв у спортсменов 5827 допинг-проб.

Ранее стало известно, сколько российских легкоатлетов РУСАДА проверило на допинг в 2019 году.

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