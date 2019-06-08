Стало известно, сколько российских легкоатлетов РУСАДА проверило на допинг в 2019 году
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные РУСАДА, в первые пять месяцев 2019 года допинг-пробы были взяты у 601 легкоатлета. Чаще всех проверку проходил чемпион России в беге на 800 метров Сергей Дубровский — девять раз.
Отмечается, что это является самым высоким показателем вреди представителей всех видов спорта. Вторыми по частоте тестирования стали тяжелоатлеты — 211.
Ранее сообщалось, что ЦСКА является самым тестируемым на допинг футбольным клубом России в 2019 году.