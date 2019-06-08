Стало известно, сколько российских легкоатлетов РУСАДА проверило на допинг в 2019 году

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в период с января по май 2019 года протестировало более 600 легкоатлетов.
Стало известно, сколько российских легкоатлетов РУСАДА проверило на допинг в 2019 году
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные РУСАДА, в первые пять месяцев 2019 года допинг-пробы были взяты у 601 легкоатлета. Чаще всех проверку проходил чемпион России в беге на 800 метров Сергей Дубровский — девять раз.

Отмечается, что это является самым высоким показателем вреди представителей всех видов спорта. Вторыми по частоте тестирования стали тяжелоатлеты — 211.

Ранее сообщалось, что ЦСКА является самым тестируемым на допинг футбольным клубом России в 2019 году.

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