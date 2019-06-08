ЦСКА является самым тестируемым на допинг футбольным клубом России в 2019 году

Московский ЦСКА стал самым тестируемым российским футбольным клубом в 2019 году.

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на данные Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в текущем году инспекторы организации проводили отбор допинг-проб у 10 игроков ЦСКА, среди которых Игорь Акинфеев, Фёдор Чалов, Марио Фернандес, Фёдор Кучаев, Кирилл Набабкин, Илья Помазун, Георгий Щенников и Виктор Васин. Отмечается, что Алан Дзагоев и Ильзат Ахметов тестировались по два раза.

Вторым по количеству тестируемых игроков стал «Спартак» — девять футболистов. Из «Локомотива» и «Зенита» тестировали по семь спортсменов.

Ранее сообщалось, что РПЛ представила календарь матчей на сезон-2019/20.