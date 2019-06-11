Хоккеист Ткачёв рассказал, почему решил остаться в КХЛ

Нападающий казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Владимир Ткачёв рассказал, почему он решил продолжить карьеру в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Сезон получился не самым лучшим, и потихоньку интерес со стороны заокеанских клубов пропадал. Кроме того, в этом сезоне я не выступал за сборную, а это много значит. Предложения были, но уже совершенно другого плана. Не было никакой конкретики, никакой определённости. Типа приезжай, доказывай, и всё зависит от тебя. Нет, это нормально, в НХЛ так и есть, но всё равно тон поменялся», — приводит слова Ткачёва пресс-служба КХЛ.

Он отметил, что, учитывая все факторы, принял решение ещё несколько сезонов провести в России.

«Если всё будет нормально, то через два года разговор с клубами НХЛ может быть другим. Я уже могу рассчитывать на большее, чем стандартный контракт новичка. Но сейчас об этом говорить слишком рано», — добавил 25-летний хоккеист.

По информации СМИ, в переходе форварда был заинтересован клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс».

В минувшем сезоне Ткачёв, выступающий за «Ак Барс» с 2012 года, сыграл в 58 матчах регулярного чемпионата и четырёх играх плей-офф, записав в свой актив 22 (11 + 11) и 0 очков соответственно.

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