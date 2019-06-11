Зарипов: с моей стороны никаких ультиматумов не было, я хочу играть только за «Ак Барс»

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Нападающий казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Данис Зарипов поделился мнением о своей роли в команде под руководством ушедшего в отставку Зинэтулы Билялетдинова.
Зарипов: с моей стороны никаких ультиматумов не было, я хочу играть только за «Ак Барс»
  • РИА Новости

«Остался бы я в клубе при Билялетдинове? Провокационный вопрос. Если бы он видел меня в команде, думаю, мы нашли бы общий язык. С моей стороны никаких ультиматумов не было, я хочу играть только за «Ак Барс». Почему не получалось наладить взаимоотношения? Каждый тренер видит игру по-своему. Наверное, что-то его не устраивало. Я до сих пор ломаю голову и не могу понять что», — приводит слова Билялетдинова «Спорт Бизнес Online».

Заприпов играет за «Ак Барс» суммарно 14 лет. В минувшем сезоне 38-летний форвард принял участие в 48 матчах регулярного чемпионата и трёх играх плей-офф, записав в свой актив 32 (9 + 23) и 2 (0 + 2) очка соответственно.

Ранее сообщалось, что Зарипов продлил контракт с «Ак Барсом».

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