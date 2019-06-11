Сноубордистка Заварзина высказалась о недопуске Уайлда к соревнованиям

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года российская сноубордистка Алёна Заварзина прокомментировала ситуацию вокруг её супруга Вика Уайлда, не допущенного до соревнований Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА).

«Остаётся только смотреть на происходящее. На то, как теперь Вик проходит то, через что пришлось пройти мне. На то, как сила выше нас вновь и вновь гнёт свою линию по всем фронтам, заставляя тебя чувствовать себя ничем», — написала Заварзина в своём Instagram.

10 июня стало известно что ФМБА отказало Уайлду в допуске к соревнованиям по медицинским показателям.

Ранее Уайлд заявил о возможном возвращении в сборную США из-за ситуации с ФМБА.