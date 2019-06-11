Сноубордистка Заварзина высказалась о недопуске Уайлда к соревнованиям

Короткая ссылка
Бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года российская сноубордистка Алёна Заварзина прокомментировала ситуацию вокруг её супруга Вика Уайлда, не допущенного до соревнований Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА).
Сноубордистка Заварзина высказалась о недопуске Уайлда к соревнованиям
  • РИА Новости

«Остаётся только смотреть на происходящее. На то, как теперь Вик проходит то, через что пришлось пройти мне. На то, как сила выше нас вновь и вновь гнёт свою линию по всем фронтам, заставляя тебя чувствовать себя ничем», — написала Заварзина в своём Instagram.

10 июня стало известно что ФМБА отказало Уайлду в допуске к соревнованиям по медицинским показателям.

Ранее Уайлд заявил о возможном возвращении в сборную США из-за ситуации с ФМБА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить