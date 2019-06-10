Хави поделился воспоминаниями о матчах ЛЧ с «Рубином»

Легендарный испанский футболист Хави помнит поединки с казанским «Рубином» за холод и насыщенные оборонительные редуты российской команды.

«Помню две вещи: холод и что у «Рубина» была команда, которая играла только от обороны. Тренер Бердыев играл с нами в две линии по пять игроков. С «Барселоной» так никогда никто не играл. Дома мы проиграли 1:2, а на выезде сыграли вничью. У нас фактически не было голевых моментов, они закрыли все зоны. И было холодно — порядка 10 градусов мороза! Не самое приятное ощущение», — заявил Хави в интервью на YouTube-канале «КраСава».

«Барселона» встречалась с казанским «Рубином» на групповом этапе Лиги чемпионов в 2009 и 2010 годах.

Ранее Хави сказал, что без команды у Месси ничего не получается.