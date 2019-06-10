Хави: без команды у Месси ничего не получается

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Бывший одноклубник Лионеля Месси по «Барселоне» Хави считает, что для побед в турнирах аргентинский футболист нуждается в партнёрах соответствующего уровня.
Хави: без команды у Месси ничего не получается
  • Reuters
  • © Phil Noble

«Без команды у Месси ничего не получается. Та же сборная Аргентины может быть примером. В конце концов, в футболе команда превыше личности, это самое важное. Даже для Месси, который является лучшим и наиболее решающим игроком в истории футбола», — сказал Хави в интервью YouTube-каналу «КраСава».

Также экс-футболист «Барселоны» добавил, что без Месси команда не сумела бы выиграть такое количество титулов за последнюю декаду.  

Ранее сообщалось, что Хави утверждён в должности главного тренера «Аль-Садда».

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