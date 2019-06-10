Турецкому футболисту Эмре во время интервью поднесли щётку вместо микрофона

Перед отборочным матчем чемпионата Европы — 2020 между сборными Исландии и Турции произошёл казус.

Во время интервью капитана сборной Турции Эмре Белёзоглу неизвестный человек поднёс к футболисту щётку вместо микрофона. Подобное обращение возмутило министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

❗ Saygısızlık

❗ Terbiyesizlik

📺 Röportaj esnasında İzlandalı bir şahıs Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzattı. pic.twitter.com/Gks0hoO4Bq — FutbolArena (@futbolarena) 9 июня 2019 г.

«Обращение, которому подверглась наша национальная команда в исландском аэропорту, недопустимо с точки зрения дипломатической или гуманитарной практики», — написал в Twitter чиновник.

Встреча между сборными Исландии и Турции состоится 11 июня на стадионе «Лаугардалсвёллур» в Рейкьявике.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Кипра назвал Россию серьёзным соперником.