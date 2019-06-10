Турецкому футболисту Эмре во время интервью поднесли щётку вместо микрофона
- Reuters
Во время интервью капитана сборной Турции Эмре Белёзоглу неизвестный человек поднёс к футболисту щётку вместо микрофона. Подобное обращение возмутило министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.
❗ Saygısızlık— FutbolArena (@futbolarena) 9 июня 2019 г.
❗ Terbiyesizlik
📺 Röportaj esnasında İzlandalı bir şahıs Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzattı. pic.twitter.com/Gks0hoO4Bq
«Обращение, которому подверглась наша национальная команда в исландском аэропорту, недопустимо с точки зрения дипломатической или гуманитарной практики», — написал в Twitter чиновник.
Встреча между сборными Исландии и Турции состоится 11 июня на стадионе «Лаугардалсвёллур» в Рейкьявике.
Ранее сообщалось, что футболист сборной Кипра назвал Россию серьёзным соперником.