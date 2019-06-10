Турецкому футболисту Эмре во время интервью поднесли щётку вместо микрофона

Короткая ссылка
Перед отборочным матчем чемпионата Европы — 2020 между сборными Исландии и Турции произошёл казус.
Турецкому футболисту Эмре во время интервью поднесли щётку вместо микрофона
  • Reuters

Во время интервью капитана сборной Турции Эмре Белёзоглу неизвестный человек поднёс к футболисту щётку вместо микрофона. Подобное обращение возмутило министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

«Обращение, которому подверглась наша национальная команда в исландском аэропорту, недопустимо с точки зрения дипломатической или гуманитарной практики», — написал в Twitter чиновник.

Встреча между сборными Исландии и Турции состоится 11 июня на стадионе «Лаугардалсвёллур» в Рейкьявике.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Кипра назвал Россию серьёзным соперником.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить