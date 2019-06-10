Ян: придёт день, когда я заслужу титульный бой в UFC
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«Конечно, меня захватила эйфория, чуть понесло. Но потом, появившись на пресс-конференции, я уже остыл, поговорил с менеджером, и мы решили: если не дадут сразу бой за пояс, то без проблем подерёмся с кем-то, у кого есть большое имя. Доминик Круз, Коди Гарбрандт, Юрайя Фэйбер», — цитирует россиянина Sport24.
По его словам, он с удовольствием выступит в титульном бою, но не расстроится, если в итоге его не получит.
«Продолжу тренироваться, зарабатывать деньги и статус в UFC. Придёт тот день, когда я заслужу титульник», — добавил Ян.
На данный момент поясом чемпиона UFC в легчайшем весе владеет американец Генри Сехудо.
Ранее Ян выразил уверенность в своей победе над Сехудо.