ЦСКА объявил об уходе футболиста Базелюка
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- РИА Новости
Об этом сообщает официальный сайт армейцев.
Теперь игрок находится в статусе свободного агента. Форвард является воспитанником команды и дебютировал за основной состав красно-синих в 2013 году. С тех пор он провёл за ЦСКА 27 матчей, забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу.
Он также выступал за это время на правах аренды за клубы, такие как: «Торпедо», «Кубань», «СКА-Хабаровск», «Эшторил», «Анжи» и «Зброёвка». Последний год он провёл в коллективе из Хабаровска, за который в этом сезоне сыграл в 30 встречах и отметился семью голами.
Ранее главный тренер армейцев Виктор Гончаренко рассказал, сколько новых футболистов необходимо ЦСКА.