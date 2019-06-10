ЦСКА объявил об уходе футболиста Базелюка

Московский футбольный клуб ЦСКА объявил об уходе из команды нападающего Константина Базелюка в связи с истечением срока контракта.

Об этом сообщает официальный сайт армейцев.

Теперь игрок находится в статусе свободного агента. Форвард является воспитанником команды и дебютировал за основной состав красно-синих в 2013 году. С тех пор он провёл за ЦСКА 27 матчей, забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу.

Он также выступал за это время на правах аренды за клубы, такие как: «Торпедо», «Кубань», «СКА-Хабаровск», «Эшторил», «Анжи» и «Зброёвка». Последний год он провёл в коллективе из Хабаровска, за который в этом сезоне сыграл в 30 встречах и отметился семью голами.

Ранее главный тренер армейцев Виктор Гончаренко рассказал, сколько новых футболистов необходимо ЦСКА.