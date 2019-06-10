Гончаренко рассказал, сколько новых футболистов необходимо ЦСКА
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«Зависит от того, останутся ли Влашич с Бекао. Если вдобавок к ним придут один-два человека, это будет очень хорошее подспорье. А возможно, что и одного качественного приобретения хватит. Ситуация не критическая», — цитирует Гончаренко «Чемпионат».
По словам наставника, если какие-то игроки пополнят состав армейцев, то они должны быть сильнее нынешних футболистов.
Ранее Гончаренко назвал трёх лучших футболистов сезона в РПЛ.