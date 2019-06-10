Тренер ЦСКА Гончаренко назвал трёх лучших футболистов сезона в РПЛ

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко назвал трёх лучших футболистов минувшего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) по своему мнению.

«Чалов, Дзюба, Акинфеев. Не боюсь перехвалить Чалова. Если его фамилия мне пришла в голову сразу, значит, он действительно провёл хороший сезон», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Он также сказал, что его не удивило, когда экс-наставник «Рубина» Курбан Бердыев назвал Фёдора Чалова самым умным игроком чемпионата. По словам тренера армейцев, Чалов является ярким примером целеустремлённого человека.

«Он любит тренироваться, работать над собой для того, чтобы быть лучше в каждом эпизоде. Чалов заслужил то, что имеет, своим отношением к делу. Не забывайте, что он уже третий сезон в первой команде. С ним легко: Федя отлично усваивает информацию, которую ему даёшь», — добавил Гончаренко.

В минувшем сезоне Чалов стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 15 мячей.

Ранее Гончаренко высказался о будущем Алана Дзагоева в ЦСКА.