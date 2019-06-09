Гончаренко высказался о будущем Дзагоева в ЦСКА

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Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о будущем полузащитника Алана Дзагоева в команде.
Гончаренко высказался о будущем Дзагоева в ЦСКА
  • Reuters

«Почти не сомневаюсь, что Дзагоев будет с нами. То, что он сейчас делает, мне очень нравится. Он решительно настроен восстановиться и помочь команде. Мы с ним на связи. Алан рассказывает и показывает, что делает. Мне очень хочется, чтобы он вышел на свой уровень. Его эмоций и позитива ЦСКА не хватает в играх и тренировках. Если раньше Дзагоев мог привезти из отпуска лишний вес, то сейчас максимально профессионально относится к себе», — приводит слова Гончаренко «Чемпионат».

28-летний Дзагоев, контракт которого с ЦСКА истекает летом 2019-го, играет за армейцев с 2008 года. В его активе 74 гола и 88 результативных передач в 342 матчах за московский клуб, в составе которого он трижды стал чемпионом РПЛ и по четыре раза выиграл Кубок и Суперкубок России.

Ранее сообщалось, что Дзагоевым интересуется мексиканский футбольный клуб.

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