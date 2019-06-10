Адвокат Мамаева заявил, что Соловчук так и не забрал предложенную денежную компенсацию

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что водитель телеведущей Ольги Ушаковой Виталий Соловчук до сих пор не забрал компенсацию, которую ему предложили за моральный ущерб.

«Виталий Соловчук пропал. Деньги до сих пор лежат на счету, который открыт на его имя. Никаких контактов с ним больше не было. Уверен, что он не появится и на рассмотрении апелляции, хотя потерпевшие уведомляются о слушании и имеют полное право присутствовать в зале во время слушаний», — сказал Соловчук в интервью RT.

Ранее адвокат Мамаева выразил надежду, что футболиста освободят из-под стражи в зале Мосгорсуда.