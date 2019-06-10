Адвокат Мамаева заявил, что Соловчук так и не забрал предложенную денежную компенсацию
- РИА Новости
«Виталий Соловчук пропал. Деньги до сих пор лежат на счету, который открыт на его имя. Никаких контактов с ним больше не было. Уверен, что он не появится и на рассмотрении апелляции, хотя потерпевшие уведомляются о слушании и имеют полное право присутствовать в зале во время слушаний», — сказал Соловчук в интервью RT.
Ранее адвокат Мамаева выразил надежду, что футболиста освободят из-под стражи в зале Мосгорсуда.