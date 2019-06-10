Адвокат Мамаева: надеемся, что Павел выйдет на свободу из зала Мосгорсуда

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов выразил надежду, что 13 июня Мосгорсуд после рассмотрения апелляции примет решение в пользу футболиста.

«Мы вновь обратился к суду с просьбой переквалифицировать статью. В частности, убрать обвинения в побоях относительно Сергея Гайсина. Один удар, это один удар, не побои», — сказал адвокат в интервью RT.

Он подчеркнул, что ранее в Мосгорсуде формально относились к делу, но тогда он рассматривал продление меры пресечения, в то время, как сейчас должен выступить в роли высшей инстанции.

«Есть все основания надеяться на то, что наших подзащитных выпустят на свободу из зала суда. По сути это самое обычное дело, за мои 19 лет адвокатуры, самое простое! Все прекрасно понимают, какая квалификация должна быть у этого дела, а на деле мы играем в кошки-мышки», — добавил Бушманов.

Ранее адвокат Мамаева заявил, что суд не пустил детей футболиста в СИЗО.