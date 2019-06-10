Поздняков выразил сожаление по поводу решения IAAF продлить отстранение ВФЛА
- Reuters
«Во вчерашнем решении IAAF вызывает сожаление тот факт, что, даже признавая полностью выполненными российской стороной критерии дорожной карты, позиция международной федерации остается неизменной», — цитирует Позднякова ТАСС.
Напомним, что совет IAAF 9 июня принял решение не восстанавливать в правах ВФЛА. При этом вопрос о восстановлении будет рассмотрен только после перепроверки данных допинг-проб московской антидопинговой лаборатории. Отмечается, что международная организация должна получить эти данные 18 июня.
Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года.
Ранее Светлана Журова назвала возможную причину продления отстранения ВФЛА.