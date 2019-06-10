Поздняков выразил сожаление по поводу решения IAAF продлить отстранение ВФЛА

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что у него вызывает сожаление решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) продлить отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«Во вчерашнем решении IAAF вызывает сожаление тот факт, что, даже признавая полностью выполненными российской стороной критерии дорожной карты, позиция международной федерации остается неизменной», — цитирует Позднякова ТАСС.

Напомним, что совет IAAF 9 июня принял решение не восстанавливать в правах ВФЛА. При этом вопрос о восстановлении будет рассмотрен только после перепроверки данных допинг-проб московской антидопинговой лаборатории. Отмечается, что международная организация должна получить эти данные 18 июня.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года.

Ранее Светлана Журова назвала возможную причину продления отстранения ВФЛА.