Поздняков выразил сожаление по поводу решения IAAF продлить отстранение ВФЛА

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что у него вызывает сожаление решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) продлить отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Поздняков выразил сожаление по поводу решения IAAF продлить отстранение ВФЛА
  • Reuters

«Во вчерашнем решении IAAF вызывает сожаление тот факт, что, даже признавая полностью выполненными российской стороной критерии дорожной карты, позиция международной федерации остается неизменной», — цитирует Позднякова ТАСС.

Напомним, что совет IAAF 9 июня принял решение не восстанавливать в правах ВФЛА. При этом вопрос о восстановлении будет рассмотрен только после перепроверки данных допинг-проб московской антидопинговой лаборатории. Отмечается, что международная организация должна получить эти данные 18 июня.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года.

Ранее Светлана Журова назвала возможную причину продления отстранения ВФЛА.

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