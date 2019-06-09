Журова назвала возможную причину продления отстранения ВФЛА

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной думы России Светлана Журова прокомментировала решение совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не восстанавливать Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в правах.
Журова назвала возможную причину продления отстранения ВФЛА
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«На самом деле сложно сказать, когда это всё закончится. Наверное, когда мы будем неконкурентные в спорте, тогда это всё и закончится. А так как мы конкуренты, и все понимают, что если наши легкоатлеты в полном составе будут представлены, то шансы на медали в Токио у сборной России увеличиваются», — приводит слова Журовой РИА Новости.

Она отметила, что в большинстве видов спорта допинговые скандалы разрешились, и осталась только ситуация вокруг ВФЛА.

«Нужно всем быть крайне внимательными, не поддаваться на провокации. ВФЛА нужно серьёзно дальше работать. Может быть, есть ещё какие-то причины, которые не видны стороннему наблюдателю, которые не расскажут прессе, но известны федерации», — добавил депутат.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года. 9 июня ВФЛА в очередной раз не была восстановлена в правах.

Ранее в IAAF заявили, что дело Лысенко не повлияет на допуск российских легкоатлетов на ОИ-2020.

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