Обвинившая Неймара в изнасиловании модель заявила, что у неё украли планшет с уликами

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Данило Гарсия де Андраде, lадвокат модели Нажилы Триндади, которая обвинила нападающего сборной Бразилии по футболу и французского ПСЖ Неймара в изнасиловании, готов отказаться от защиты девушки, если не получит полный доступ к уликам.
Обвинившая Неймара в изнасиловании модель заявила, что у неё украли планшет с уликами
  • Reuters

Как сообщает AS, адвокат хотел посмотреть видеоролик, который, якобы, должен доказывать вину Неймара, но модель заявила, что о краже планшета с записью.

При этом, по её словам, владельцы квартиры, в которой пропало устройство, отрицают факт ограбления.

Модель обвинила Неймара в изнасиловании, которое якобы было совершено 15 мая в Париже. Впоследствии она изменила свои показания, заявив, что близость с футболистом была по обоюдному согласию, однако он применял к ней физическую силу.

Ранее обвинившая Неймара в изнасиловании модель назвала футболиста наркоманом.

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