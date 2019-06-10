Обвинившая Неймара в изнасиловании модель заявила, что у неё украли планшет с уликами

Данило Гарсия де Андраде, lадвокат модели Нажилы Триндади, которая обвинила нападающего сборной Бразилии по футболу и французского ПСЖ Неймара в изнасиловании, готов отказаться от защиты девушки, если не получит полный доступ к уликам.

Как сообщает AS, адвокат хотел посмотреть видеоролик, который, якобы, должен доказывать вину Неймара, но модель заявила, что о краже планшета с записью.

При этом, по её словам, владельцы квартиры, в которой пропало устройство, отрицают факт ограбления.

Модель обвинила Неймара в изнасиловании, которое якобы было совершено 15 мая в Париже. Впоследствии она изменила свои показания, заявив, что близость с футболистом была по обоюдному согласию, однако он применял к ней физическую силу.

Ранее обвинившая Неймара в изнасиловании модель назвала футболиста наркоманом.