Обвинившая Неймара в изнасиловании модель заявила, что у неё украли планшет с уликами
- Reuters
Как сообщает AS, адвокат хотел посмотреть видеоролик, который, якобы, должен доказывать вину Неймара, но модель заявила, что о краже планшета с записью.
При этом, по её словам, владельцы квартиры, в которой пропало устройство, отрицают факт ограбления.
Модель обвинила Неймара в изнасиловании, которое якобы было совершено 15 мая в Париже. Впоследствии она изменила свои показания, заявив, что близость с футболистом была по обоюдному согласию, однако он применял к ней физическую силу.
Ранее обвинившая Неймара в изнасиловании модель назвала футболиста наркоманом.