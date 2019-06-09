Обвинившая Неймара в изнасиловании модель назвала футболиста наркоманом

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СМИ обнародовали переписку модели Нажилы Триндади, которая обвинила нападающего сборной Бразилии по футболу и французского ПСЖ Неймара в изнасиловании, с адвокатом.
Обвинившая Неймара в изнасиловании модель назвала футболиста наркоманом
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«Он избил и изнасиловал меня. Неймар был пьяным и обкуренным, он сам говорит об этом в сообщениях. Он наркоман, жестокий человек. Его нужно отправить в тюрьму. Нет никаких условий, по которым Неймар может оставаться в обществе, поскольку он является для него угрозой», — приводит слова Триндади из переписки Marca.

Модель обвинила Неймара в изнасиловании, которое якобы было совершено 15 мая в Париже. Впоследствии она изменила свои показания, заявив, что близость с футболистом была по обоюдному согласию, однако он применял к ней физическую силу.

Ранее сообщалось, что девушке, обвинившей Неймара в изнасиловании, угрожали смертью.

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