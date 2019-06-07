СМИ: Девушке, обвинившей Неймара в изнасиловании, угрожали смертью
- Reuters
Об этом сообщает издание Sport.es.
По словам Андраде, в адрес Триндади поступали угрозы смерти. Кроме того, с ней связывался ещё один известный адвокат, специализирующийся на уголовных делах в Бразилии, и сказал, что она скоро окажется в тюрьме.
«Ей уже позвонили по телефону и сказали, что она не продержится долго», — заявил Андраде.
Ранее Триндади рассказала об инциденте в одном из отелей Парижа, где, по её словам, она подверглась насилию со стороны Неймара.