Австралийка Барти поднялась на второе место в рейтинге WTA после победы на «Ролан Гарроc»

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Представительница Австралии Эшли Барти поднялась на вторую строчку рейтинга Женской тенниской ассоциации (WTA).
Австралийка Барти поднялась на второе место в рейтинге WTA после победы на «Ролан Гарроc»
  • © Global Look Press

Обновлённый рейтинг опубликован на официальном сайте WTA.

На минувшей неделе Барти в финале «Ролан Гаррос» победила Маркету Вонроушову из Чехии и впервые в карьере завоевала титул турнира Большого шлема в одиночном разряде. Австралийка поднялась с седьмого на второе место.

Продолжает лидировать в рейтинге японка Наоми Осака, а замыкает тройку лучших чешка Каролина Плишкова. 

Среди россиянок наивысшую позицию занимает Дарья Касаткина, опустившаяся с 21-го на 29-е место. За ней располагаются Анастасия Павлюченкова (46), Екатерина Александрова (52), Вероника Кудерметова (60), Маргарита Гаспарян (63) и Анастасия Потапова (74).

Ранее сообщалось, что Карен Хачанов впервые в карьере поднялся в топ-10 рейтинга ATP.

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