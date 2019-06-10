Австралийка Барти поднялась на второе место в рейтинге WTA после победы на «Ролан Гарроc»

Представительница Австралии Эшли Барти поднялась на вторую строчку рейтинга Женской тенниской ассоциации (WTA).

Обновлённый рейтинг опубликован на официальном сайте WTA.

На минувшей неделе Барти в финале «Ролан Гаррос» победила Маркету Вонроушову из Чехии и впервые в карьере завоевала титул турнира Большого шлема в одиночном разряде. Австралийка поднялась с седьмого на второе место.

Продолжает лидировать в рейтинге японка Наоми Осака, а замыкает тройку лучших чешка Каролина Плишкова.

Среди россиянок наивысшую позицию занимает Дарья Касаткина, опустившаяся с 21-го на 29-е место. За ней располагаются Анастасия Павлюченкова (46), Екатерина Александрова (52), Вероника Кудерметова (60), Маргарита Гаспарян (63) и Анастасия Потапова (74).

Ранее сообщалось, что Карен Хачанов впервые в карьере поднялся в топ-10 рейтинга ATP.