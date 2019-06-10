Хачанов впервые в карьере поднялся в топ-10 рейтинга ATP
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Обновлённый рейтинг опубликован на официальном сайте организации.
На минувшем турнире Большого шлема «Ролан Гаррос» российский теннисист дошёл до четвертьфинале, где уступил будущему финалисту австрийцу Доминику Тиму. Хачанов благодаря этому поднялся с 11-го на девятое место рейтинга.
Победитель Открытого чемпионата Франции Рафаэль Надаль остался на второй позиции. Лидером рейтинга остаётся серб Новак Джокович, а замыкает тройку лучших швейцарец Роджер Федерер.
Ещё один представитель России Даниил Медведев поднялся с 14-й на 13-ю строчку.
Ранее теннисист Андрей Рублёв сообщил, когда вернётся на корт.