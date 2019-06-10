Хачанов впервые в карьере поднялся в топ-10 рейтинга ATP

Россиянин Карен Хачанов впервые в карьере поднялся в десятку лучших рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Обновлённый рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

На минувшем турнире Большого шлема «Ролан Гаррос» российский теннисист дошёл до четвертьфинале, где уступил будущему финалисту австрийцу Доминику Тиму. Хачанов благодаря этому поднялся с 11-го на девятое место рейтинга.

Победитель Открытого чемпионата Франции Рафаэль Надаль остался на второй позиции. Лидером рейтинга остаётся серб Новак Джокович, а замыкает тройку лучших швейцарец Роджер Федерер.

Ещё один представитель России Даниил Медведев поднялся с 14-й на 13-ю строчку.

Ранее теннисист Андрей Рублёв сообщил, когда вернётся на корт.