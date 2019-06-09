Теннисист Рублёв сообщил, когда вернётся на корт

Короткая ссылка
Российский теннисист Андрей Рублёв сообщил, что готов вернуться к соревнованиям после травмы.
Теннисист Рублёв сообщил, когда вернётся на корт
  • Reuters

«Моим первым турниром станут соревнования в немецком Халле», — написал Рублёв в своём Twitter.

В начале мая 21-летний теннисист объявил, что пропустит остаток грунтового сезона из-за травмы запястья.

Травяной турнир в Халле, категории ATP 500 пройдёт с 17 по 23 июня.

Ранее сообщалось, что Надаль победил Тима и в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить