Теннисист Рублёв сообщил, когда вернётся на корт
- Reuters
«Моим первым турниром станут соревнования в немецком Халле», — написал Рублёв в своём Twitter.
My 1st tournament will be on grass in Halle @ATPHalle next week🌱🌱 see you soon🙏— Andrey Rublev (@AndreyRublev97) 9 июня 2019 г.
В начале мая 21-летний теннисист объявил, что пропустит остаток грунтового сезона из-за травмы запястья.
Травяной турнир в Халле, категории ATP 500 пройдёт с 17 по 23 июня.
Ранее сообщалось, что Надаль победил Тима и в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос».