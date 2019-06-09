Агент заявил, что футболист Жамалетдинов проведёт ещё один сезон в Польше

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Александр Маньяков, агент нападающего московского футбольного клуба ЦСКА Тимура Жамалетдинова, сообщил, что его клиент продолжит выступать за польский «Лех» в следующем сезоне.
Агент заявил, что футболист Жамалетдинов проведёт ещё один сезон в Польше
  • Reuters

«Лех» думал, прикидывал варианты — и оказался готов на ещё одну аренду. Но нужно обговорить некоторые детали. Представители ЦСКА уже внесли свои коррективы в трансферный контракт. Переговоры на финишной прямой и, думаю, на следующей неделе должны завершиться», — приводит слова Манькова «Чемпионат».

22-летний Жамалетдинов перешёл в «Лех» на правах аренды зимой 2019 года. В его активе 1 гол в семи матчах за польский клуб.

Ранее главный тренер ЦСКА рассказал, когда появится информация о будущем Влашича и Бекао в команде.

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