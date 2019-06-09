Агент заявил, что футболист Жамалетдинов проведёт ещё один сезон в Польше
- Reuters
«Лех» думал, прикидывал варианты — и оказался готов на ещё одну аренду. Но нужно обговорить некоторые детали. Представители ЦСКА уже внесли свои коррективы в трансферный контракт. Переговоры на финишной прямой и, думаю, на следующей неделе должны завершиться», — приводит слова Манькова «Чемпионат».
22-летний Жамалетдинов перешёл в «Лех» на правах аренды зимой 2019 года. В его активе 1 гол в семи матчах за польский клуб.
Ранее главный тренер ЦСКА рассказал, когда появится информация о будущем Влашича и Бекао в команде.