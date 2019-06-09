Тренер ЦСКА рассказал, когда появится информация о будущем Влашича и Бекао в команде

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Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, когда появится информация о будущем в команде арендованных футболистов Николы Влашича и Родриго Бекао.
Тренер ЦСКА рассказал, когда появится информация о будущем Влашича и Бекао в команде
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«По Влашичу и Бекао, думаю, в ближайшую неделю-две получим информацию», — приводит слова Гончаренко «Чемпионат».

Влашич присоединился к ЦСКА на правах аренды из английского «Эвертона» летом 2018 года. В активе хорватского хавбека 31 матч в составе армейцев, в которых он забил восемь мячей и отдал семь голевых передач.

Права на 23-летнего Бекао, перешедшего в ЦСКА летом 2018 года, принадлежат бразильскому клубу «Баия». Бразильский защитник сыграл в 36 матчах за московский клуб, не отличившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Гончаренко высказался о будущем Дзагоева в ЦСКА.

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