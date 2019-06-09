Организаторы этапа Гран-при по художественной гимнастике извинились за инцидент с гимном
- © Нина Зотина
- РИА Новости
«Мы приносим искренние извинения российской делегации и российским спортсменам за произошедшее, эта ошибка была ненамеренной», — приводит ТАСС слова представителей огркомитета соревнований.
Инцидент с гимном произошёл 8 июня на награждении призёров индивидуального многоборья. Во время чествования россиянок Дарьи Трубниковой и Арины Авериной, занявших первое и второе места, вместо гимна России прозвучал гимн СССР.
Ранее сообщалось, что Аверина завоевала три золотые медали на этапе Гран-при в Брно.