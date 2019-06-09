Организаторы этапа Гран-при по художественной гимнастике извинились за инцидент с гимном

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Организаторы этапа Гран-при по художественной гимнастике в чешском Брно принесли извинения за ошибку с гимном на награждении российских спортсменок по итогам индивидуального многоборья.
Организаторы этапа Гран-при по художественной гимнастике извинились за инцидент с гимном
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

«Мы приносим искренние извинения российской делегации и российским спортсменам за произошедшее, эта ошибка была ненамеренной», — приводит ТАСС слова представителей огркомитета соревнований.

Инцидент с гимном произошёл 8 июня на награждении призёров индивидуального многоборья. Во время чествования россиянок Дарьи Трубниковой и Арины Авериной, занявших первое и второе места, вместо гимна России прозвучал гимн СССР.

Ранее сообщалось, что Аверина завоевала три золотые медали на этапе Гран-при в Брно.

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