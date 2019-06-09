Арина Аверина завоевала три золотые медали на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Чехии

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Россиянка Арина Аверина одержала победу в упражнениях с обручем, мячом и лентой на этапе Гран-при по художественной гимнастике в чешском Брно.
Арина Аверина завоевала три золотые медали на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Чехии
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

В упражнениях с обручем Аверина набрала 23,000 балла, опередив представительницу Болгарии Боряну Калейн и американку Лауру Зенг.

В упражнениях с мячом Аверина показал результат в 22,550 балла. Второй стала болгарская гимнастка Катрин Тасева. Тройку замкнула Калейн.

В упражнениях с мячом Аверина, набравшая 22,550 балла, взяла верх над белоруской Алиной Горносько, а также Тасевой.

Ранее сообщалось, что Дарья Трубникова завоевала золото в многоборье на этапе Гран-при в Чехии.

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