Арина Аверина завоевала три золотые медали на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Чехии
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- РИА Новости
В упражнениях с обручем Аверина набрала 23,000 балла, опередив представительницу Болгарии Боряну Калейн и американку Лауру Зенг.
В упражнениях с мячом Аверина показал результат в 22,550 балла. Второй стала болгарская гимнастка Катрин Тасева. Тройку замкнула Калейн.
В упражнениях с мячом Аверина, набравшая 22,550 балла, взяла верх над белоруской Алиной Горносько, а также Тасевой.
Ранее сообщалось, что Дарья Трубникова завоевала золото в многоборье на этапе Гран-при в Чехии.