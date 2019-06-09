Легкоатлетка Конева о решении IAAF: это уже просто смешно, мы четыре года находимся непонятно где

Россиянка Екатерина Конева, специализирующаяся на тройном прыжке, прокомментировала решение совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не восстанавливать Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в правах.

«Я просто в шоке. Некоторые люди из руководства федерации, не хочу даже называть их фамилий, всячески убеждали нас, что всё будет хорошо. Я очень надеялась и настраивалась, что нас выпустят на международные соревнования. А теперь получается, ничего не поменялось? Это уже просто смешно, мы четыре года находимся непонятно где. Завтра вылетать на очередной сбор, а я уже и не знаю, хочу ли... Зачем я вообще туда лечу?» — приводит слова Коневой «Спорт-Экспресс».

Она отметила, что несколько раз подавала заявку на выступление в нейтральном статусе, но в предыдущие разы получала отказ и что до сих пор не получила ответ на свой последний запрос.

«Если у IAAF есть какие-то вопросы к федерации, так и отстраните её. Но спортсмены-то ни в чём не виноваты! Почему нельзя дать нам хотя бы нейтральный статус, чтобы мы имели возможность нормально заниматься своей профессией? Нам всем надо как-то жить, зарабатывать деньги, кормить семьи. А сидя дома, великих результатов не покажешь», — добавила 30-летняя спортсменка.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года. 9 июня ВФЛА в очередной раз не была восстановлена в правах.

Ранее сообщалось, что Мария Ласицкене призвала спасти то, что осталось от российской лёгкой атлетики.