Легкоатлетка Конева о решении IAAF: это уже просто смешно, мы четыре года находимся непонятно где

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Россиянка Екатерина Конева, специализирующаяся на тройном прыжке, прокомментировала решение совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не восстанавливать Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в правах.
Легкоатлетка Конева о решении IAAF: это уже просто смешно, мы четыре года находимся непонятно где
  • Reuters

«Я просто в шоке. Некоторые люди из руководства федерации, не хочу даже называть их фамилий, всячески убеждали нас, что всё будет хорошо. Я очень надеялась и настраивалась, что нас выпустят на международные соревнования. А теперь получается, ничего не поменялось? Это уже просто смешно, мы четыре года находимся непонятно где. Завтра вылетать на очередной сбор, а я уже и не знаю, хочу ли... Зачем я вообще туда лечу?» — приводит слова Коневой «Спорт-Экспресс».

Она отметила, что несколько раз подавала заявку на выступление в нейтральном статусе, но в предыдущие разы получала отказ и что до сих пор не получила ответ на свой последний запрос.

«Если у IAAF есть какие-то вопросы к федерации, так и отстраните её. Но спортсмены-то ни в чём не виноваты! Почему нельзя дать нам хотя бы нейтральный статус, чтобы мы имели возможность нормально заниматься своей профессией? Нам всем надо как-то жить, зарабатывать деньги, кормить семьи. А сидя дома, великих результатов не покажешь», — добавила 30-летняя спортсменка.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года. 9 июня ВФЛА в очередной раз не была восстановлена в правах.

Ранее сообщалось, что Мария Ласицкене призвала спасти то, что осталось от российской лёгкой атлетики.

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