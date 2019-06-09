Балахничёв посоветовал ВФЛА обратиться в CAS в связи с решением IAAF

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Бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв прокомментировал решение совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не восстанавливать организацию в правах.
Балахничёв посоветовал ВФЛА обратиться в CAS в связи с решением IAAF
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«Я говорил, что восстановление нашей лёгкой атлетики под большим вопросом в силу тех событий, которые происходили в последнее время», — приводит слова Балахничёва Sport24.

Он отметил, что с юридической точки зрения IAAF не имела права так поступать, поскольку была составлена дорожная карта, все пункты которой были выполнены и решение должно было исходить исходя из её выполнения.

«А уже следующим шагом должны были рассматривать новые возникшие обстоятельства. Все идёт к тому, что к Олимпиаде ВФЛА не восстановят. В этой ситуации я бы рекомендовал руководителям ВФЛА обратиться в CAS. Договорённости были официально подтверждена обеими сторонами, и IAAFих нарушила», — добавил экс-глава организации.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года. 9 июня ВФЛА в очередной раз не была восстановлена в правах.

Ранее глава ВФЛА прокомментировал решение IAAF не восстанавливать организацию в правах.

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