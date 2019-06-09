СМИ: Футболист «Барселоны» Дембеле в очередной раз опоздал на тренировку команды

Полузащитник испанской «Барселоны» Усман Дембеле в очередной раз опоздал на тренировку команды и теперь может быть выставлен на трансфер.

Как сообщает AS, француз в очередной раз сильно опоздал на тренировку команды и объяснил это тем, что у него было разрешение на индивидуальное занятие с физиотерапевтом. При этом расписание в этот день для всех игроков сине-гранатовых было одинаковым.

Руководство «Барселоны» уже сообщило окружению хавбека, что он будет выставлен на трансфер, если его отношение к делу не поменяется.

В минувшем сезоне Дембеле сыграл 42 матча за каталонский коллектив, забил 14 мячей и сделал девять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет приобрести футболиста «Жироны» Кристиана Стуани.