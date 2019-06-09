СМИ: Футболист «Барселоны» Дембеле в очередной раз опоздал на тренировку команды

Короткая ссылка
Полузащитник испанской «Барселоны» Усман Дембеле в очередной раз опоздал на тренировку команды и теперь может быть выставлен на трансфер.
СМИ: Футболист «Барселоны» Дембеле в очередной раз опоздал на тренировку команды
  • Reuters

Как сообщает AS, француз в очередной раз сильно опоздал на тренировку команды и объяснил это тем, что у него было разрешение на индивидуальное занятие с физиотерапевтом. При этом расписание в этот день для всех игроков сине-гранатовых было одинаковым.

Руководство «Барселоны» уже сообщило окружению хавбека, что он будет выставлен на трансфер, если его отношение к делу не поменяется.

В минувшем сезоне Дембеле сыграл 42 матча за каталонский коллектив, забил 14 мячей и сделал девять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет приобрести футболиста «Жироны» Кристиана Стуани.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить