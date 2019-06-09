СМИ: «Барселона» хочет приобрести футболиста «Жироны»
- © Pressinphoto/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Об этом сообщает El Mundo Deportivo.
По информации издания, сине-гранатовые хотят подписать Стуани сразу после трансфера Антуана Гризманна.
Сумма сделки по Стуани оценивается в €6 млн. Сам форвард, в свою очередь, намерен покинуть «Жирону», так как команда вылетела из испанской Примеры.
В минувшем сезоне форвард сыграл 32 матча в чемпионате Испании и забил 19 мячей.
Ранее Гризманн заявил, что знает, в каком клубе продолжит карьеру.