СМИ: «Барселона» хочет приобрести футболиста «Жироны»

Каталонский футбольный клуб «Барселона» заинтересован в приобретении нападающего «Жироны» Кристиана Стуани.

Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

По информации издания, сине-гранатовые хотят подписать Стуани сразу после трансфера Антуана Гризманна.

Сумма сделки по Стуани оценивается в €6 млн. Сам форвард, в свою очередь, намерен покинуть «Жирону», так как команда вылетела из испанской Примеры.

В минувшем сезоне форвард сыграл 32 матча в чемпионате Испании и забил 19 мячей.

Ранее Гризманн заявил, что знает, в каком клубе продолжит карьеру.