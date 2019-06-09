СМИ: «Барселона» хочет приобрести футболиста «Жироны»

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Каталонский футбольный клуб «Барселона» заинтересован в приобретении нападающего «Жироны» Кристиана Стуани.
СМИ: «Барселона» хочет приобрести футболиста «Жироны»
  • © Pressinphoto/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

По информации издания, сине-гранатовые хотят подписать Стуани сразу после трансфера Антуана Гризманна.

Сумма сделки по Стуани оценивается в €6 млн. Сам форвард, в свою очередь, намерен покинуть «Жирону», так как команда вылетела из испанской Примеры.

В минувшем сезоне форвард сыграл 32 матча в чемпионате Испании и забил 19 мячей.

Ранее Гризманн заявил, что знает, в каком клубе продолжит карьеру.

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