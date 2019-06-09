Кейн признался, что поражения в Лиге чемпионов и Лиге наций причинили ему боль

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии по футболу Гарри Кейн признался, что поражения в финале Лиги чемпионов и полуфинале Лиги наций причинили ему боль.

«Больно, очень больно. Конечно, эта неделя могла бы быть особенной. Как и любой профессиональный спортсмен, мечтаю побеждать в матчах и завоёвывать титулы», — цитирует игрока Sky Sports.

По его словам, ему и его партнёрам необходимо поскорее забыть о своих неудачах, однако ему будет сложно это сделать.

«Сейчас единственное, что можем сделать, — это извлечь уроки из произошедшего», — сказал Кейн.

Сначала Кейн вместе с «Тоттенхэмом» проиграл «Ливерпулю» (0:2) в финале ЛЧ, а затем потерпел поражение в составе сборной Англии от Нидерландов в полуфинале Лиги наций.

Ранее Гарет Саутгейт назвал причины поражения Англии от Нидерландов в полуфинале футбольной Лиги наций.