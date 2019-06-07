Саутгейт назвал причины поражения Англии о Нидерландов в полуфинале футбольной Лиги наций

Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт прокомментировал поражение своих подопечных от национальной команды Нидерландов в полуфинале Лиги наций УЕФА.

«Я думаю, что мы многому научились в матче против высококлассной команды. Она заставила нас решать такие проблемы, с которыми мы не сталкивались в прошлом. Мы пропустили очень глупые голы. У нас были возможности забить, но мы не воспользовались ими», — приводит слова Саутгейта пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Он отметил, что усталость отразилась на игре команды, особенно в обороне, к действиям которой он предъявляет повышенные требования.

«Но если бы мы не играли так, то вообще бы сюда не попали. У голландцев также была грубая ошибка в защите. Мы уступили не из-за нашей манеры игры, а из-за плохого исполнения и усталости», — добавил специалист.

Англия проиграла Нидерландам в полуфинале Лиги наций и сыграет в матче за третье место со Швейцарией. Матч состоится 9 июня в португальском Гимарайнше.

Ранее Рональд Куман высказал мнение, что Нидерланды заслуженно обыграли Англию в полуфинале футбольной Лиги наций