Выбежавшая на поле в финале ЛЧ девушка намерена повторить свой поступок

Американская модель Кинси Волански, которая выбежала на поле финального матча футбольной Лиги чемпионов между английскими «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заявила, что собирает повторить свой поступок.

«Я планирую выбежать на поле ещё несколько раз, чтобы поднять популярность своего профиля. После того, как я была освобождена из тюрьмы, количество подписчиков в моём Instagram возросло до двух миллионов», — цитирует девушку The Sun.

Она также заявила, что собирается к 30 годам заработать достаточно денег и уйти из модельного бизнеса.

«История с Лигой чемпионов только поможет мне достичь этого», — сказала Волански.

На 18-й минуте матча девушка в купальнике прорвалась с одной из трибун на поле. Игра была приостановлена, пока стюарды не вывели её за пределы площадки.

Ранее СМИ огласили сумму штрафа для выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки.