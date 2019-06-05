СМИ огласили сумму штрафа для выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки

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Американская модель Кинси Волански, которая выбежала на поле финального матча Лиги чемпионов между английскими клубами «Тоттенхэм» и «Ливерпуль», будет оштрафована на €15 тыс.
СМИ огласили сумму штрафа для выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
  • © FrankHoermann/SVEN SIMON
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Marca.

При этом отмечается, что канал её молодого человека, российского блогера Виталия Здоровецкого, которого она прорекламировала на своём купальнике во время игры, теперь может заработать около €3,5 млн.

На 18-й минуте матча девушка в купальнике прорвалась с одной из трибун на поле. Игра была приостановлена, пока стюарды не вывели её за пределы площадки.

Ранее сообщалось, что выбежавшая на поле в финале ЛЧ девушка намерена приехать в Россию.

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